Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии: погибли не менее 8 мирных жителей

Новости Беларуси. Международная коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами атаки вновь стали мирные жители.

Погибли не менее 8 человек. На этот раз бомбардировке подверглась деревня, расположенная на юго-востоке провинции Эль-Хасака.

Американцы и их союзники регулярно совершают авианалеты, в результате которых гибнут мирные сирийцы. Так, 12 мая бомбили две деревни. Жертвами тогда стали 17 человек, в том числе женщины и дети. За 10 дней до этого в поселке Аль-Фадель погибли 25 мирных жителей.