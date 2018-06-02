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Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём Республики

02 июня 2018 12:45
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Новости Италии. В Италии сегодня, 2 июня, национальный праздник – День провозглашения республики. За изменение государственного строя граждане высказались на референдуме 72 года назад. С тех пор Италия перестала быть монархией.

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём Республики-1

Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия, в крупных городах состоятся военные парады.

С национальным праздником – Днем Республики – президента Италии Серджо Маттарелла поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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