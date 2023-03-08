Прямой эфир

Минфин США заявил о планах G7 пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте

08 марта 2023 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В американском Министерстве финансов заявили, что страны G7 рассматривают вопрос о пересмотре ценового потолка на нефть из Российской Федерации в текущем месяце, информирует РИА Новости.

Переоценка будет в марте, сказала помощница главы финансового ведомства Соединенных Штатов Америки по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Отвечая на вопрос о дисбалансе спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка на нефть из России, представитель Минфина от ответа уклонилась, заявив, что сказать ничего не может.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами
08 марта 2023 13:00

Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами

Сделки по нефти между Россией и Индией подрывают господство доллара
08 марта 2023 11:40

Сделки по нефти между Россией и Индией подрывают господство доллара

Западные СМИ: за подрывами «Северного потока» стоит проукраинская группировка
08 марта 2023 11:33

Западные СМИ: за подрывами «Северного потока» стоит проукраинская группировка