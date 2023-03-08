Минфин США заявил о планах G7 пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте

В американском Министерстве финансов заявили, что страны G7 рассматривают вопрос о пересмотре ценового потолка на нефть из Российской Федерации в текущем месяце, информирует РИА Новости.

Переоценка будет в марте, сказала помощница главы финансового ведомства Соединенных Штатов Америки по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Отвечая на вопрос о дисбалансе спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка на нефть из России, представитель Минфина от ответа уклонилась, заявив, что сказать ничего не может.