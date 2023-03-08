Прямой эфир

Дорогое удовольствие – детский сад не по карману женщинам Британии

08 марта 2023 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Дорогое удовольствие: детский сад не по карману женщинам Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В месяц отдавать за него приходится почти тысячу долларов. Дополнительно оплачиваются кружки и секции, которые посещает ребенок.

Дорогое удовольствие – детский сад не по карману женщинам Британии-1

В результате 90 % дохода уходит на уход за ребенком. Из-за чего финансовая мотивация работать полностью отсутствует. Это подтверждают 76 % женщин, принявших участие в опросе общественного мнения. На фоне рекордно высокой инфляции в Королевстве и роста цен на товары и услуги почти все заработанные деньги женщины тратят на оплату детского сада. В результате многим приходится становиться домохозяйками, и это несмотря на то, что рынок труда в Британии сейчас испытывает острую нехватку специалистов – открыты более миллиона вакансий.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минфин США заявил о планах G7 пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте
08 марта 2023 13:06

Минфин США заявил о планах G7 пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте

Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами
08 марта 2023 13:00

Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами

Сделки по нефти между Россией и Индией подрывают господство доллара
08 марта 2023 11:40

Сделки по нефти между Россией и Индией подрывают господство доллара