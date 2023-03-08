Новости Великобритании. Дорогое удовольствие: детский сад не по карману женщинам Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В месяц отдавать за него приходится почти тысячу долларов. Дополнительно оплачиваются кружки и секции, которые посещает ребенок.

В результате 90 % дохода уходит на уход за ребенком. Из-за чего финансовая мотивация работать полностью отсутствует. Это подтверждают 76 % женщин, принявших участие в опросе общественного мнения. На фоне рекордно высокой инфляции в Королевстве и роста цен на товары и услуги почти все заработанные деньги женщины тратят на оплату детского сада. В результате многим приходится становиться домохозяйками, и это несмотря на то, что рынок труда в Британии сейчас испытывает острую нехватку специалистов – открыты более миллиона вакансий.