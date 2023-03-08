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Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, пока Россия не дошла до Польши

08 марта 2023 17:53
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Американский лидер вынужден будет признать ошибку по поводу Украины и заключить перемирие с Российской Федерацией. В противном случае итог для Киева и США будет плохим. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Макгрегор, приводит его слова РИА Новости.

Происходит катастрофа, украинская армия, вооруженная США, уничтожена, потери ВСУ – тысячи людей в день, НАТО ослаблено, сказал полковник. Макгрегор призывает Белый дом признать ошибку и начать шаги к примирению. Если поступить иначе, Россия может дойти до границ Польши и ее ничто не остановит, выразил опасения экс-советник Пентагона.

Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведёт к войне с Россией

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

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