Американский лидер вынужден будет признать ошибку по поводу Украины и заключить перемирие с Российской Федерацией. В противном случае итог для Киева и США будет плохим. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Макгрегор, приводит его слова РИА Новости.

Происходит катастрофа, украинская армия, вооруженная США, уничтожена, потери ВСУ – тысячи людей в день, НАТО ослаблено, сказал полковник. Макгрегор призывает Белый дом признать ошибку и начать шаги к примирению. Если поступить иначе, Россия может дойти до границ Польши и ее ничто не остановит, выразил опасения экс-советник Пентагона.