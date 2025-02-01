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Российские войска взяли под контроль посёлок Крымское в ДНР

01 февраля 2025 10:35
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Поселок Крымское в ДНР контролируется Вооруженными силами РФ, пишет РИА Новости.

Российские войска взяли под контроль посёлок Крымское в ДНР-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, в результаты активных наступательных действий бойцов подразделений группировки войск «Центр» территория населенного пункта Крымское перешла под контроль российских войск.

Поселок Крымское – мощный укрепрайон ВС Украины с 2014 года. Именно с данной территории обстреливается Горловка.

# Международная политика

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