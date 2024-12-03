Простил по-отечески – как мировые СМИ реагируют на помилование сына Байдена

Президент США Джо Байден, сам не желая того в последние дни стал одним из главных ньюсмейкеров в мире. Причиной стало его решение помиловать своего сына, которого обвиняют по многим статьям, включая налоговое мошенничество и незаконное хранение оружия. Мягко говоря, необдуманный поступок, который Байден решил совершить напоследок, уходя из Белого дома, стал темой многочисленных обсуждений как среди политиков, так и в мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего все вспоминают, что американский президент неоднократно клятвенно обещал, что не будет использовать свое служебное положение для решения семейных проблем. Однако внезапно передумал. Идущий ему на смену Дональд Трамп назвал все происходящее вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. Крупнейшие американские издания написали, что все это решение очень неожиданно для человека, который обещал восстановить нормы и уважение к верховенству закона. Далеко неоднозначно восприняли поступок Байдена и в Европе, которая является послушным союзником Вашингтона. Британские СМИ назвали его лицемерным политическим маневром. Немецкие издания иронично сочли это трогательным рождественским подарком отца сыну. В Кремле эту новость официально комментировать не стали. В МИД только отметили, что все происходящее является карикатурой на демократию. В российской госдуме считают, что решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США.