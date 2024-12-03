Захарова сообщила, что киевский режим саботирует обмен военнопленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что официальный Киев саботирует обмен пленными и не хочет принимать обратно своих граждан, используя их в качестве политического инструмента. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, утверждения о том, что России не нужен обмен, являются ложными. Также Захарова отметила, что Киев забирает националистов, но не обращает внимания на простых людей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обнародовала список из 630 украинских военнослужащих, которых Украина не соглашается забирать.