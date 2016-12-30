Пропавший без вести посол Греции в Бразилии найден убитым в сожженной машине

Новости Бразилии. Посол Греции в Бразилии был найден полицией убитым. Тело дипломата обнаружили в сожженной машине на одном из пустырей в Рио-де-Жанейро. Посол прибыл в Рио для участия в официальном мероприятии, но пропал три дня тому назад: его поиски не приносили плодов вплоть до настоящего момента.

С комментариями бразильская полиция не спешит, но наиболее вероятной версией является киднеппинг: правда, выкуп бандиты так и не потребовали. Возможно, потому что в ходе похищения что-то пошло не так и посол лишился жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.