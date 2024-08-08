Сына американского лидера Хантера Байдена обвинили в том, что он получил миллионы долларов от бизнесмена из Румынии в обмен на оказание воздействия на правительство США в то время, когда Джо Байден был вице-президентом. Об этом пишет РИА Новости.

В судебных документах, представленных прокуратурой, говорится, что Хантер Байден получал значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста от зарубежных фирм и государств.

В них указывается, что обвиняемый и его партнер по бизнесу получали вознаграждение от иностранного директора, стремившегося повлиять на американскую политику и общественное мнение. Хантер Байден трудился на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который столкнулся с уголовным преследованием в Румынии и желал оспорить обвинение во взяточничестве.

Прокуроры заявляют, что свидетельства о действиях и замыслах Хантера Байдена говорят о том, что он знал и мог повлиять на государственную политику США. Эти утверждения вызвали вопросы о потенциальном конфликте интересов и влиянии иностранных денег на американскую политику.