Пройти по залу, где собиралась вся королевская элита. Такая возможность будет у любого в Британии
Новости Великобритании. Жители Британии в предвкушении коронации Карла III. Пройти по залу, где 6 мая соберется вся королевская элита, теперь может каждый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что основное внимание посетителей привлечет пол у алтаря.
Он выложен мозаикой, а для создания узора использованы небольшие куски разноцветного камня и мрамора. Работу еще в XIII веке выполняли итальянские и британские мастера, а сегодня этот пол – достояние страны, рассказали реставраторы.
Ванесса Симеони, реставратор:
Узоры на полу уникальны. Нигде в мире нет такого пола, как у нас. Впервые зрители увидят покрытие без ковров. Они смогут рассмотреть все детали этого произведения искусства.
Разглядеть пол британцы действительно смогут впервые, ведь в XIX веке из-за изношенности покрытия его закрыли ковром. И только недавно, после реставрации, снова сделали открытым. Чтобы не повредить узоры, ходить по уникальному залу разрешат только босиком. Начнутся экскурсии после 6 мая, когда коронуют Карла III. Причем в день численность группы не должна превышать десяти человек.
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