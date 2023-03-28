Пройти по залу, где собиралась вся королевская элита. Такая возможность будет у любого в Британии

Новости Великобритании. Жители Британии в предвкушении коронации Карла III. Пройти по залу, где 6 мая соберется вся королевская элита, теперь может каждый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что основное внимание посетителей привлечет пол у алтаря.

Он выложен мозаикой, а для создания узора использованы небольшие куски разноцветного камня и мрамора. Работу еще в XIII веке выполняли итальянские и британские мастера, а сегодня этот пол – достояние страны, рассказали реставраторы.

Ванесса Симеони, реставратор:

Узоры на полу уникальны. Нигде в мире нет такого пола, как у нас. Впервые зрители увидят покрытие без ковров. Они смогут рассмотреть все детали этого произведения искусства.