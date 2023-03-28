Бетховен умер от цирроза, а в семье были внебрачные дети. Немецкие учёные раскрыли тайны

Новости Германии. Немецкие ученые раскрыли тайну смерти Людвига Ван Бетховена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помогли специалистам в этом ДНК-исследования, а именно прядь волос знаменитого композитора, которая хранилась в музее города Бонна. О глухоте великого мастера знают многие, но оказывается, не только она беспокоила музыканта.

Тристан Бегг, исследователь:

У Бетховена было заболевание печени. Особенно остро оно проявилось в последние шесть-семь лет его жизни. Все указывает на то, что это был цирроз.