Его зовут Хэппи. Телёнок с необычным узором на теле стал популярным в Австралии

Новости Австралии. Необычный теленок обрел популярность в Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш с отметинами, напоминающими смайлик, произвел фурор в интернете. Теперь познакомиться с ним приезжают десятки школьников. Владельцы теленка – местные жители Меган и Барри Костер – назвали его Хэппи, что переводится как счастье.

Меган Костер, заводчица:

Хэппи так популярен, вокруг столько детей. Они все хотят познакомиться с теленком и ходят за ним. Их привлекает этот улыбающийся смайлик.