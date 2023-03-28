Его зовут Хэппи. Телёнок с необычным узором на теле стал популярным в Австралии
Новости Австралии. Необычный теленок обрел популярность в Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш с отметинами, напоминающими смайлик, произвел фурор в интернете. Теперь познакомиться с ним приезжают десятки школьников. Владельцы теленка – местные жители Меган и Барри Костер – назвали его Хэппи, что переводится как счастье.
Меган Костер, заводчица:
Хэппи так популярен, вокруг столько детей. Они все хотят познакомиться с теленком и ходят за ним. Их привлекает этот улыбающийся смайлик.
Хозяева Хэппи решили теленка продать, причем за большую сумму. Кому-то счастье обойдется в 10 тысяч австралийских долларов. Правда, вырученные средства, рассказали заводчики, будут отправлены местной больнице. А теленок станет символом международной фермерской выставки в Виктории.
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