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Его зовут Хэппи. Телёнок с необычным узором на теле стал популярным в Австралии

28 марта 2023 12:49
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Новости Австралии. Необычный теленок обрел популярность в Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш с отметинами, напоминающими смайлик, произвел фурор в интернете. Теперь познакомиться с ним приезжают десятки школьников. Владельцы теленка – местные жители Меган и Барри Костер – назвали его Хэппи, что переводится как счастье.

Его зовут Хэппи. Телёнок с необычным узором на теле стал популярным в Австралии-1

Меган Костер, заводчица:
Хэппи так популярен, вокруг столько детей. Они все хотят познакомиться с теленком и ходят за ним. Их привлекает этот улыбающийся смайлик.

Его зовут Хэппи. Телёнок с необычным узором на теле стал популярным в Австралии-4

Хозяева Хэппи решили теленка продать, причем за большую сумму. Кому-то счастье обойдется в 10 тысяч австралийских долларов. Правда, вырученные средства, рассказали заводчики, будут отправлены местной больнице. А теленок станет символом международной фермерской выставки в Виктории.

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# Животные # Марина Кишкурно # Новости Австралии # Фотофакт

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