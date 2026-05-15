Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами

Жителям Латвии посоветовали самим позаботиться о своем здоровье. Причем сделали это в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там призвали своих граждан запастись лекарствами на случай возникновения экстренной ситуации, потому что государство в этом уже не поможет, так как оно само, как выяснилось, не готово к какому либо кризису.

В стране сейчас создается система резервов медикаментов на случай войны, катастроф или новой пандемии. Однако в Минздраве Латвии заявляют, что в первые дни кризиса жителям придется в значительной степени полагаться на собственные запасы.