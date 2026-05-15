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«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?

15 мая 2026 17:37
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Минфин Австрии, нехотя, по специальному запросу из парламента, озвучил, что с 2022 года из страны на Украину перевезли эквивалент около 20 миллиардов евро и долларов наличными и золотом. Это примерно по 5 миллиардов в год, по полмиллиарда в месяц. Нью-бандеровцы же делают круглые честные глаза: «Это обычная банковская практика, украинские банки просто завозят наличную иностранную валюту и драгметаллы для своих нужд и для нужд своих клиентов», – говорят они. Пол-ярда налички каждый месяц – и это только через одну Австрию. Кто-то верит, что верхушка слуг народа сама захочет прекратить войну?

Тем временем в совместных военных учениях с НАТО, прошедших на юге Сербии, цитирую, приняли участие военные Сербии, Италии, Румынии и Турции, за учениями следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Интересно, а совместные тренировочные бомбардировки Белграда в рамках совместных учений Сербии с НАТО предусмотрены? Впрочем, это суверенное решение, тут нечего и обсуждать. И однако, это тоже из серии «Невозможное возможно». Такое нынче время настало.

Подробнее в видео.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ # Международная политика

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