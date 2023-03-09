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Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?

09 марта 2023 14:41
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Новости России. «Сад Эрмитаж» – проект с таким названием стартовал в Санкт-Петербурге. Его цель – понять, как мир природы повлиял на историю искусства. Специалисты СПбГУ и музея изучают картины выдающихся художников, особое внимание обращая на природную составляющую. «Сад Эрмитаж» – первое в своем роде масштабное исследование на стыке науки и искусства.

Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?-1

Валентина Бубырева, главный специалист Гербария СПбГУ:
Они выписывали не только лепестки. Они выписывали пестики, тычинки. Даже у некоторых растений выписывали изогнутость пестика. И эта изогнутость отражалась на картине.

Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?-4

Исследование проливает свет не только на мир искусства. Это также способ по-новому взглянуть на мировую историю. Так, на некоторых картинах есть растения, неизвестные жителям того времени.

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# Картины # Фотофакт

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