Проект «Сад Эрмитаж» стартовал в Санкт-Петербурге. В чём его особенность?

Новости России. «Сад Эрмитаж» – проект с таким названием стартовал в Санкт-Петербурге. Его цель – понять, как мир природы повлиял на историю искусства. Специалисты СПбГУ и музея изучают картины выдающихся художников, особое внимание обращая на природную составляющую. «Сад Эрмитаж» – первое в своем роде масштабное исследование на стыке науки и искусства.

Валентина Бубырева, главный специалист Гербария СПбГУ:

Они выписывали не только лепестки. Они выписывали пестики, тычинки. Даже у некоторых растений выписывали изогнутость пестика. И эта изогнутость отражалась на картине.