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Песков прокомментировал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой

09 марта 2023 13:34
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Слишком сложная задача. Пресс-секретарь Путина ставит под сомнение причастность проукраинского бизнесмена к терактам на «Северных потоках». 

Песков прокомментировал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой-1

С такой задачей под силу справиться подготовленной госспецслужбе, а таких немного в мире, цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает бороться и настаивать на прозрачном установлении всех обстоятельств чрезвычайного происшествия на газопроводах: важно узнать, кто исполнитель и кто заказчик. Российская Федерация, которую отстранили от этого громкого дела, требует допуска к расследованию. Разного рода вбросы уводят внимание и на них отвлекаться не нужно, сказал Песков.  

Ранее сообщалось, что в иностранных СМИ появилась информация о причастности к взрывам «Северных потоках» проукраинской группировки. Материалы были опубликованы в одно время в разных странах. Песков назвал произошедшее спланированным вбросом. 

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# Международная политика # Фотофакт

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