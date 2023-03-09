Песков прокомментировал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой

Слишком сложная задача. Пресс-секретарь Путина ставит под сомнение причастность проукраинского бизнесмена к терактам на «Северных потоках».

С такой задачей под силу справиться подготовленной госспецслужбе, а таких немного в мире, цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает бороться и настаивать на прозрачном установлении всех обстоятельств чрезвычайного происшествия на газопроводах: важно узнать, кто исполнитель и кто заказчик. Российская Федерация, которую отстранили от этого громкого дела, требует допуска к расследованию. Разного рода вбросы уводят внимание и на них отвлекаться не нужно, сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в иностранных СМИ появилась информация о причастности к взрывам «Северных потоках» проукраинской группировки. Материалы были опубликованы в одно время в разных странах. Песков назвал произошедшее спланированным вбросом.