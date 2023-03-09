Гигантский цветок из металлических банок украсил площадь Конституции в Мехико

Новости Мексики. Площадь Конституции в Мехико украсил гигантский цветок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сделали из металлических банок, собранных по всей стране. В длину лилия заняла 90 метров. Таким образом скауты хотели привлечь внимание общественности к переработке отходов.

Педро Диас Майя, глава скаутов Мексики:

Мы формируем понимание того, что необходимо перерабатывать отходы. Это очень важный вопрос. Мы сделали из банок лилию – символ нашей ассоциации. Но это не единственное, для чего пригодится мусор.