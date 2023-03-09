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Гигантский цветок из металлических банок украсил площадь Конституции в Мехико

09 марта 2023 14:37
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Новости Мексики. Площадь Конституции в Мехико украсил гигантский цветок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сделали из металлических банок, собранных по всей стране. В длину лилия заняла 90 метров. Таким образом скауты хотели привлечь внимание общественности к переработке отходов.

Гигантский цветок из металлических банок украсил площадь Конституции в Мехико-1

Педро Диас Майя, глава скаутов Мексики:
Мы формируем понимание того, что необходимо перерабатывать отходы. Это очень важный вопрос. Мы сделали из банок лилию – символ нашей ассоциации. Но это не единственное, для чего пригодится мусор.

Гигантский цветок из металлических банок украсил площадь Конституции в Мехико-4

Позже все собранные для создания лилии банки сдали в переработку. Кстати, выручили за это почти 20 тысяч долларов. Деньги уже отправлены на благотворительность: детям-сиротам и пострадавшим от стихийных бедствий.

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# Экология # Фотофакт

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