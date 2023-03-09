Коренные жительницы Боливии чолиты устроили гонки на велосипедах
Новости Боливии. Традиционная юбка – вот и вся экипировка этих спортсменок. Чолиты – коренные жительницы Боливии – устроили гонки на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования прошли в Эль-Альто, самом высокогорном мегаполисе мира. Эти необычные юбки – символ каждой чолиты – называются поллера. На пошив одной уходит до 8 метров ткани. При этом каждая юбка состоит минимум из четырех слоев.
Я с детства живу в сельской местности. Велосипед всегда служил нам средством передвижения. И мы, сельские чолиты, участвуем в велогонке, а традиционная одежда нам не помеха.
Необычная велогонка – часть праздничных мероприятий, посвященных 38-й годовщине образования Эль-Альто. Хотя поселение там образовалось еще 120 лет назад, но долгое время территория была лишь частью Ла-Паса.
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