Коренные жительницы Боливии чолиты устроили гонки на велосипедах

Новости Боливии. Традиционная юбка – вот и вся экипировка этих спортсменок. Чолиты – коренные жительницы Боливии – устроили гонки на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования прошли в Эль-Альто, самом высокогорном мегаполисе мира. Эти необычные юбки – символ каждой чолиты – называются поллера. На пошив одной уходит до 8 метров ткани. При этом каждая юбка состоит минимум из четырех слоев.

Я с детства живу в сельской местности. Велосипед всегда служил нам средством передвижения. И мы, сельские чолиты, участвуем в велогонке, а традиционная одежда нам не помеха.