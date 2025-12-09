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Продовольственная безопасность Франции оказалась под угрозой

09 декабря 2025 07:21
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Продовольственная безопасность Франции под угрозой впервые за последние 50 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продовольственная безопасность Франции оказалась под угрозой-2

Страна оказалась зависима от импорта мяса и овощей. И чтобы исправить ситуацию необходимо больше производить отечественной продукции и увеличивать инвестиции в сельское хозяйство. В свою очередь фермеры обвинили в кризисе правительство. Именно оно виновато в росте цен и сокращении производства, в основном из-за экологических ограничений. В то же время власти дают зеленый свет более дешевым продуктам из восточной Европы и Латинской Америки. 

# франция

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