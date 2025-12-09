Продовольственная безопасность Франции оказалась под угрозой

Страна оказалась зависима от импорта мяса и овощей. И чтобы исправить ситуацию необходимо больше производить отечественной продукции и увеличивать инвестиции в сельское хозяйство. В свою очередь фермеры обвинили в кризисе правительство. Именно оно виновато в росте цен и сокращении производства, в основном из-за экологических ограничений. В то же время власти дают зеленый свет более дешевым продуктам из восточной Европы и Латинской Америки.