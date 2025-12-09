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В Австралии полыхают лесные пожары – есть жертвы

09 декабря 2025 05:59
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По меньшей мере один человек погиб при масштабных лесных пожарах, которые бушуют на востоке Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии полыхают лесные пожары – есть жертвы-2

Пламя оставило после себя более 20 тысяч гектаров выжженной земли, уничтожило 19 домов. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Хотя большинство очагов возгорания взяты под контроль, людям не разрешают возвращаться в дома. Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды сохраняется риск возникновения новых пожаров. 

# Пожары # Австралия

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