В Австралии полыхают лесные пожары – есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб при масштабных лесных пожарах, которые бушуют на востоке Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя оставило после себя более 20 тысяч гектаров выжженной земли, уничтожило 19 домов. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Хотя большинство очагов возгорания взяты под контроль, людям не разрешают возвращаться в дома. Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды сохраняется риск возникновения новых пожаров.