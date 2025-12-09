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Опрос: более 65% испанцев поддерживают досрочные выборы

09 декабря 2025 07:18
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Более 65 % испанцев выступают за проведение досрочных выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: более 65% испанцев поддерживают досрочные выборы-2

По данным соцопроса, только это может исправить сложившуюся политическую ситуацию. Более 70 % респондентов считают, что правительство неспособно решать накопившиеся экономические проблемы, остановить рост цен и улучшить уровень жизни населения. 9 из 10 участников опроса считают, что государственные институты находятся в кризисе. В 2023 году в Испании уже проходили досрочные выборы. Очередные парламентские запланированы на 2027-й. 

# Испания

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