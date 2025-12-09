Опрос: более 65% испанцев поддерживают досрочные выборы

По данным соцопроса, только это может исправить сложившуюся политическую ситуацию. Более 70 % респондентов считают, что правительство неспособно решать накопившиеся экономические проблемы, остановить рост цен и улучшить уровень жизни населения. 9 из 10 участников опроса считают, что государственные институты находятся в кризисе. В 2023 году в Испании уже проходили досрочные выборы. Очередные парламентские запланированы на 2027-й.