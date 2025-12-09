«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное потребление электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы выявить такие факты, на регулярной основе специализированной бригадой проводятся рейдовые мероприятия. В результате количество нарушений правил электроснабжения неуклонно снижается.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «‎Минскэнерго»:

Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может не только оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителей и окружающих его людей. Предотвращая факты нарушения правил электроснабжения недобросовестными потребителями, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключения в электрической сети.

Если вам известно о совершении факта нарушения правил электроснабжения или вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом диспетчеру по номеру телефона в Минске: 284-39-84. Конфиденциальность предоставляемой информации гарантируется.

*На правах рекламы.