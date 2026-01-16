Продолжается рост цен на жильё в ЕС

О событиях за рубежом. Цены на жилье в Европе продолжают уверенно расти. По данным Евростата, в третьем квартале 2025 года средний рост составил около 5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерами подорожания стали Венгрия, Португалия и Болгария. В этих странах стоимость квадратного метра увеличилась заметнее всего. Аналитики Европарламента объясняют рост ограниченным предложением новостроек. Строительные компании сталкиваются с высокими ценами на материалы, бюрократическими барьерами и дефицитом земли под застройку. Все это замедляет ввод новых объектов и усиливает давление на рынок.

Эксперты отмечают: жилищный вопрос превращается в один из ключевых кризисов региона. Для многих семей покупка квартиры становится все менее доступной, а аренда дорожает вслед за ценами на недвижимость. В результате проблема жилья выходит на первый план в социально‑экономической повестке Евросоюза.