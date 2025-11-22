В Йоханесбурге стартовал первый в истории Африки саммит G20

На языке взаимопонимания говорят в эти дни и представители разных стран на Африканском континенте. В Йоханнесбурге стартовал первый в истории Африки саммит G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председательствует президент ЮАР Сирил Рамафоса. Двухдневный форум собрал лидеров большинства стран «двадцатки», включая представителей БРИКС и глав правительств еще 22-х государств.

Руководитель Белого дома, как известно, решил бойкотировать саммит. Не смогли принять участие в форуме президенты России и Китая, однако на уровне делегаций страны присутствуют. В МИД ЮАР называют событие историческим и подчеркивают: проведение саммита отражает укрепление позиций Африки и глобального юга на мировой арене.