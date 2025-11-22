В Йоханесбурге стартовал первый в истории Африки саммит G20
На языке взаимопонимания говорят в эти дни и представители разных стран на Африканском континенте. В Йоханнесбурге стартовал первый в истории Африки саммит G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председательствует президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Двухдневный форум собрал лидеров большинства стран «двадцатки», включая представителей БРИКС и глав правительств еще 22-х государств.
Руководитель Белого дома, как известно, решил бойкотировать саммит. Не смогли принять участие в форуме президенты России и Китая, однако на уровне делегаций страны присутствуют. В МИД ЮАР называют событие историческим и подчеркивают: проведение саммита отражает укрепление позиций Африки и глобального юга на мировой арене.
Так, сегодня, 22 ноября, в итоговой декларации определили три ключевых принципа председательства – солидарность, равенство и устойчивость. Они перекликаются с инициативами КНР по реформированию глобального управления и с долгосрочной стратегией Африканского союза. За год подготовки ЮАР провела более 130 встреч и консультаций, чтобы заложить основы данного коммюнике.