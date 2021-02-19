Прививка от коронавируса или штраф: жителей Джакарты будут наказывать за отказ от вакцинации

Жителей индонезийской столицы будут наказывать за отказ делать прививку от COVID-19. Тем, кто не захочет пройти иммунизацию, придется выплатить 357 долларов штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры власти Джакарты вынуждены пойти, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране – более 300 тысяч человек. Кампания по вакцинации стартовала в стране в январе. За 15 месяцев правительство планирует привить более 181 миллиона граждан.

А в Ватикане за отказ от прививки без уважительной причины сотрудникам может грозить увольнение или понижение в должности. Тем, кто не может пройти иммунизацию по состоянию здоровья, может быть предоставлена другая должность, где работники будут контактировать с меньшим количеством людей.