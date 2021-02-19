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Прививка от коронавируса или штраф: жителей Джакарты будут наказывать за отказ от вакцинации

19 февраля 2021 09:03
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Жителей индонезийской столицы будут наказывать за отказ делать прививку от COVID-19. Тем, кто не захочет пройти иммунизацию, придется выплатить 357 долларов штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прививка от коронавируса или штраф: жителей Джакарты будут наказывать за отказ от вакцинации-1

На такие меры власти Джакарты вынуждены пойти, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране – более 300 тысяч человек. Кампания по вакцинации стартовала в стране в январе. За 15 месяцев правительство планирует привить более 181 миллиона граждан.  

А в Ватикане за отказ от прививки без уважительной причины сотрудникам может грозить увольнение или понижение в должности. Тем, кто не может пройти иммунизацию по состоянию здоровья, может быть предоставлена другая должность, где работники будут контактировать с меньшим количеством людей.  

# Коронавирус # Фотофакт

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