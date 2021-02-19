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Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?

19 февраля 2021 08:44
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Новости Испании. В Испании не утихают акции протеста. Третью ночь подряд толпы активистов выходят на улицы крупных городов и устраивают погромы. Число демонстрантов постепенно сокращается, чего не скажешь о причиненном ими ущербе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?-1

Дебоширы бьют витрины магазинов, поджигают мусорные баки, возводят баррикады. В полицейских летят бутылки и камни. Столкновениями с правоохранителями завершились протесты в Барселоне, Сабаделе и Валенсии. Против особо агрессивных митингующих стражи порядка применили силу.  

Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?-4

Напомним, недовольство протестующих вызвал приговор в отношении популярного рэп-исполнителя. Он был приговорен к 9 месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты.  

# Акции протеста # Пабло Асель # Фотофакт

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