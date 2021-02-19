Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?

Новости Испании. В Испании не утихают акции протеста. Третью ночь подряд толпы активистов выходят на улицы крупных городов и устраивают погромы. Число демонстрантов постепенно сокращается, чего не скажешь о причиненном ими ущербе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебоширы бьют витрины магазинов, поджигают мусорные баки, возводят баррикады. В полицейских летят бутылки и камни. Столкновениями с правоохранителями завершились протесты в Барселоне, Сабаделе и Валенсии. Против особо агрессивных митингующих стражи порядка применили силу.