Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?
Новости Испании. В Испании не утихают акции протеста. Третью ночь подряд толпы активистов выходят на улицы крупных городов и устраивают погромы. Число демонстрантов постепенно сокращается, чего не скажешь о причиненном ими ущербе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дебоширы бьют витрины магазинов, поджигают мусорные баки, возводят баррикады. В полицейских летят бутылки и камни. Столкновениями с правоохранителями завершились протесты в Барселоне, Сабаделе и Валенсии. Против особо агрессивных митингующих стражи порядка применили силу.
Напомним, недовольство протестующих вызвал приговор в отношении популярного рэп-исполнителя. Он был приговорен к 9 месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты.