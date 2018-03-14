Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река

Видимость местами сократилась до 30 метров. В аэропорту округа Урумчи массово отменяют авиарейсы. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости и не отправлять детей в школу. На усиленный режим перешли дорожные службы.

Тем временем на юг Поднебесной, в частности, провинцию Гуйчжоу, обрушились дожди с градом. Непогода бушевала всего около часа, однако в совокупности с таянием снега привела к масштабному наводнению. Местная река, на которой начался ледоход, вышла из берегов и залила дороги, из-за чего в регионе остановилось движение.