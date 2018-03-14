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Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река

14 марта 2018 15:03
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Новости Китая. Китай во власти природных катаклизмов. Северо-запад страны накрыл сильный смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река-1

Видимость местами сократилась до 30 метров. В аэропорту округа Урумчи массово отменяют авиарейсы. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости и не отправлять детей в школу. На усиленный режим перешли дорожные службы.

Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река-4

Тем временем на юг Поднебесной, в частности, провинцию Гуйчжоу, обрушились дожди с градом. Непогода бушевала всего около часа, однако в совокупности с таянием снега привела к масштабному наводнению. Местная река, на которой начался ледоход, вышла из берегов и залила дороги, из-за чего в регионе остановилось движение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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