Евросоюз может повысить визовый сбор на 20 евро

ЕС намерен повысить визовый сбор для граждан третьих стран.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, Евросоюз намерен повысить сбор для стран, не входящих в сообщество, на 20 евро.

По словам Аврамопулоса, решение позводит сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в разных странах. Еврокомиссар отметил, что граждане третьих стран получают ежегодно миллионы виз.