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Евросоюз может повысить визовый сбор на 20 евро

14 марта 2018 14:14
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ЕС намерен повысить визовый сбор для граждан третьих стран.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, Евросоюз намерен повысить сбор для стран, не входящих в сообщество, на 20 евро.

По словам Аврамопулоса, решение позводит сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в разных странах. Еврокомиссар отметил, что граждане третьих стран получают ежегодно миллионы виз.

С февраля 2018 года белорусы могут получить в Минске любую немиграционную визу США (читать далее).

# Европейский союз # Димитрис Аврамопулос

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