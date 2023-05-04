Пригожин: о применении РФ ядерного оружия против Украины из-за атаки на Кремль не может быть и речи

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил уверенность, что РФ не будет использовать ядерное оружие массового поражения против Украины в той ситуации, когда была атака с применением беспилотников против Москвы, говорится в аудиосообщении Telegram-канала его пресс-службы.

Он утверждает, что такой вариант не является решением проблемы. Вместо этого необходимо разобраться, кто несет ответственность за атаки и как это могло произойти. О применении ядерного оружия в ответ на атаку БПЛА на Кремль не может быть и речи, сказал Пригожин.

Ранее официальный представитель Кремля Песков сообщил, что за атакой Киева на Кремль стоят США. И это хорошо известно России. Попытка ударить по кремлевской резиденции при помощи дронов со стороны Киева была предпринята в ночь на 3 мая. Беспилотники были обезврежены российскими спецслужбами. По факту атаки Следственным комитетом РФ возбуждено уголовно дело о теракте.