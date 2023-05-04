На севере Китая наблюдали 100-метровое облако пыли

Стихия парализовала автомобильное движение в районе. Так, видимость на дорогах за несколько секунд снизилась до 100 метров, а местами намного меньше. Синьцзян-Уйгурский район находится в пустынной местности, и песчаные бури там не редкость, но эта считается довольно сильной, и, как прогнозируют метеорологи, она будет бушевать до завтра.