Прямой эфир

На севере Китая наблюдали 100-метровое облако пыли

04 мая 2023 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Сильный песчаный шторм обрушился на север Китая. Огромное облако пыли высотой 100 метров накрыло несколько десятков квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На севере Китая наблюдали 100-метровое облако пыли-1

Стихия парализовала автомобильное движение в районе. Так, видимость на дорогах за несколько секунд снизилась до 100 метров, а местами намного меньше. Синьцзян-Уйгурский район находится в пустынной местности, и песчаные бури там не редкость, но эта считается довольно сильной, и, как прогнозируют метеорологи, она будет бушевать до завтра.  

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле протестуют против судебной реформы
04 мая 2023 14:07

В Израиле протестуют против судебной реформы

Замминистра обороны Британии: часть вооружений не доехала до ВСУ
04 мая 2023 14:02

Замминистра обороны Британии: часть вооружений не доехала до ВСУ

Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе
04 мая 2023 13:34

Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе