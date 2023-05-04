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В Израиле протестуют против судебной реформы

04 мая 2023 14:07
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Новости Израиля. В Израиле началась новая волна протестов против судебной реформы и проводимой правительством политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Израиле протестуют против судебной реформы-1

В деловом центре Тель-Авива демонстранты устроили флешмоб, проиллюстрировав, как новый закон разрушает демократические принципы страны. В Иерусалиме протестующие размахивали флагами возле резиденции президента Израиля, где он ведет переговоры между коалицией премьера Нетаньяху и оппозиционными партиями о компромиссном варианте скандальной судебной реформы.  

А у Министерства национальной безопасности демонстранты требовали положить конец растущей по всей стране преступности, обвиняя ведомство в беспомощности. Ожидается, что в течение дня по всей стране пройдут еще сотни акций протеста.  

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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