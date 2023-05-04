Замминистра обороны Британии: часть вооружений не доехала до ВСУ

Некоторая доля британских вооружений, поставляемых в Украину, была перепродана и не поступила на передовую, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.

Хиппи обратил внимание, что, невзирая на единичные случаи перенаправления вооружения с линии фронта, действуют четкие механизмы, обеспечивающие поставки оружия и боеприпасов только украинским Вооруженным силам. Он не сообщил, какова доля перепроданного оружия.