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Замминистра обороны Британии: часть вооружений не доехала до ВСУ

04 мая 2023 14:02
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Некоторая доля британских вооружений, поставляемых в Украину, была перепродана и не поступила на передовую, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.  

Хиппи обратил внимание, что, невзирая на единичные случаи перенаправления вооружения с линии фронта, действуют четкие механизмы, обеспечивающие поставки оружия и боеприпасов только украинским Вооруженным силам. Он не сообщил, какова доля перепроданного оружия.  

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# Международная политика # Джеймс Хиппи

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