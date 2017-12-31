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Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ

31 декабря 2017 17:02
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Новости мира. 2017 год изменил мир и наш взгляд на него. 2017 оказался особенно богат на такие судьбоносные для всей планеты события, которые дали богатую пищу для размышлений политикам и аналитикам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Растущая мощь Китая, новое лицо США, еще более пестрое лоскутное одеяло старушки Европы. Наша планета буквально до отказа наполнена событиями. В 2017 году их тоже было много. Каким эхом отзовется этот 17-й и куда шугнул мир за прошедшие 12 месяцев.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-1

Западная Европа делает уверенный шаг вправо. Нидерланды, Германия, Франция – в политическую борьбу вступили радикальные националисты. Но дальше всех на этом пути продвинулась Австрия, где ультраправые сформировали коалиционное правительство и получили ключевые посты в государстве.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-4

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:
Мы должны помнить, насколько важно поддерживать наши европейские ценности. Еще важнее понять, что наша задача – работать над тем, чтобы ЕС развился в позитивном направлении.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-7

Впрочем, вместе шагать европейцам  уже не так весело. Британия окончательно уходит из ЕС. Следующий шаг за Каталонией, которая провела референдум по вопросу независимости. Плебисцит прошел откровенно мимо большинства жителей региона – явка составила всего 43%, но самое интересное началось после. Глава Каталонии провозгласил независимость. А центральные власти Испании, отменили это решение.   

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-10

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:
Разделение в каталонском обществе очень велико. Необходимое примирение должно идти рука об руку с законом и уважением прав всех членов нашего общества.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-13

Да и в целом  спокойствие в 2017 Европе только снилось. Старый свет весь год сотрясали теракты: Швеция, Финляндия… Дважды террористы атаковали столицу Британии. Наезды на пешеходов произошли на Вестминстерском и Лондонском мостах. Причем в 2017 году террористы выбрали новый вид оружия – ножи и автомобили.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-16

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:
Мы будем добиваться международного соглашения по борьбе с распространением экстремистской информации.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-19

Безопасность и борьба с терроризмом в 2017 –  вопрос  №1 для многих стран. Третий год войны в Сирии принес новость о полном освобождении страны от боевиков  «Исламского государства». До сих пор ситуация в этой стране остается напряженной, но по силам террористов нанес серьезный удар.  

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-22

Мировую лодку раскачивали и новости из-за океана. США покидает соглашение по климату, пытается ужесточить въезд в Америку для граждан некоторых государств, признает Иерусалим столицей Израиля – такие действия эхом отзываются в  разных уголках мира, а тем временем рейтинг Трампа стремительно падает. Ему доверяют только 32 % американцев. Это исторический антирекорд для США.

Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ-25

Китай определил стратегию развития на ближайшие 5 лет. В стране прошел 19 съезд  Коммунистической партии. Многие мировые эксперты назвали его судьбоносным в новейшей истории государства. Речь идет о построении новой эры социализма с китайской спецификой. На деле это означает укрепление власти центра внутри страны, упор на экономическое и технологическое развитие и  расширение международного влияния Китая.  

# Фотофакт # Международная политика # Тереза Мэй # Себастьян Курц # Мариано Рахой

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