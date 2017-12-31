Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ

Новости мира. 2017 год изменил мир и наш взгляд на него. 2017 оказался особенно богат на такие судьбоносные для всей планеты события, которые дали богатую пищу для размышлений политикам и аналитикам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растущая мощь Китая, новое лицо США, еще более пестрое лоскутное одеяло старушки Европы. Наша планета буквально до отказа наполнена событиями. В 2017 году их тоже было много. Каким эхом отзовется этот 17-й и куда шугнул мир за прошедшие 12 месяцев.

Западная Европа делает уверенный шаг вправо. Нидерланды, Германия, Франция – в политическую борьбу вступили радикальные националисты. Но дальше всех на этом пути продвинулась Австрия, где ультраправые сформировали коалиционное правительство и получили ключевые посты в государстве.

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:

Мы должны помнить, насколько важно поддерживать наши европейские ценности. Еще важнее понять, что наша задача – работать над тем, чтобы ЕС развился в позитивном направлении.

Впрочем, вместе шагать европейцам уже не так весело. Британия окончательно уходит из ЕС. Следующий шаг за Каталонией, которая провела референдум по вопросу независимости. Плебисцит прошел откровенно мимо большинства жителей региона – явка составила всего 43%, но самое интересное началось после. Глава Каталонии провозгласил независимость. А центральные власти Испании, отменили это решение.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:

Разделение в каталонском обществе очень велико. Необходимое примирение должно идти рука об руку с законом и уважением прав всех членов нашего общества.

Да и в целом спокойствие в 2017 Европе только снилось. Старый свет весь год сотрясали теракты: Швеция, Финляндия… Дважды террористы атаковали столицу Британии. Наезды на пешеходов произошли на Вестминстерском и Лондонском мостах. Причем в 2017 году террористы выбрали новый вид оружия – ножи и автомобили.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Мы будем добиваться международного соглашения по борьбе с распространением экстремистской информации.

Безопасность и борьба с терроризмом в 2017 – вопрос №1 для многих стран. Третий год войны в Сирии принес новость о полном освобождении страны от боевиков «Исламского государства». До сих пор ситуация в этой стране остается напряженной, но по силам террористов нанес серьезный удар.

Мировую лодку раскачивали и новости из-за океана. США покидает соглашение по климату, пытается ужесточить въезд в Америку для граждан некоторых государств, признает Иерусалим столицей Израиля – такие действия эхом отзываются в разных уголках мира, а тем временем рейтинг Трампа стремительно падает. Ему доверяют только 32 % американцев. Это исторический антирекорд для США.