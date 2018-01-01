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Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год

01 января 2018 13:42
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Новости мира. Праздничные салюты взмыли над Гаваями, Таити и Самоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве стран не отступили от праздничных традиций. Французы собрались на Елисейских полях, где их ждал светомузыкальный спектакль у Триумфальной арки.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-1

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-3

Гостей и жителей Соединенного королевства о завершении 2017-го неизменно оповестил Биг-Бен, после чего с Лондонского ока запустили красочный салют.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-6

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-8

По случаю торжеств осветилось огнями и небо Берлина.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-11

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-13

8000 тонн фейерверков запустили в австралийском Сиднее. Для города 12-минутное шоу стало самым крупным в истории.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-16

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-18

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-20

А вот в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов даже установили рекорд: вместо тысяч залпов жители и туристы наблюдали у башни Бурдж-Халифа грандиозное лазерное шоу.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-23

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-25

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-27

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год-29

# Фотофакт

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