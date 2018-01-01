Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год

Новости мира. Праздничные салюты взмыли над Гаваями, Таити и Самоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве стран не отступили от праздничных традиций. Французы собрались на Елисейских полях, где их ждал светомузыкальный спектакль у Триумфальной арки.

Гостей и жителей Соединенного королевства о завершении 2017-го неизменно оповестил Биг-Бен, после чего с Лондонского ока запустили красочный салют.

По случаю торжеств осветилось огнями и небо Берлина.

8000 тонн фейерверков запустили в австралийском Сиднее. Для города 12-минутное шоу стало самым крупным в истории.