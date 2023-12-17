Новости Испании. На Канарских островах зафиксировали рекордный наплыв беженцев. Более 32 тысяч мигрантов прибыло за этот год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные стали максимальными за 17 лет.

Власти заявляют, что из-за огромного притока беженцев на островах не хватает места для их размещения. Уровень смертности среди недоехавших показал также не лучшие результаты. За такой же промежуток времени более 500 человек погибли, не добравшись до места назначения. При этом подчеркивается, что это лишь официальная информация, тогда как реальное число может быть намного выше.