Президенту Литвы могут выдвинуть импичмент за нарушение Конституции

Ранее Гитанас Науседа предложил изменить действующую процедуру назначения послов из-за ситуации вокруг дипломатической миссии в Варшаве. Срок полномочий предыдущего посла в Польше закончился еще в сентябре, а нового до сих пор нет. МИД Литвы сообщает, что подал две кандидатуры, которые позже были отклонены.

В ситуацию вмешался комитет Сейма по иностранным делам. Науседа расценил его участие в процессе как давление на него лично. Но в Сейме все истолковали иначе: попытки препятствия в осуществлении парламентского контроля в государстве противоречат Конституции. В этом теперь и обвиняют президента, за что он может поплатиться должностью.