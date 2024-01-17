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Президенту Литвы могут выдвинуть импичмент за нарушение Конституции

17 января 2024 10:57
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Президенту Литвы грозит импичмент. Лидер фракции христианских демократов в Сейме обвинила его в нарушении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту Литвы могут выдвинуть импичмент за нарушение Конституции-1

Ранее Гитанас Науседа предложил изменить действующую процедуру назначения послов из-за ситуации вокруг дипломатической миссии в Варшаве. Срок полномочий предыдущего посла в Польше закончился еще в сентябре, а нового до сих пор нет. МИД Литвы сообщает, что подал две кандидатуры, которые позже были отклонены.

В ситуацию вмешался комитет Сейма по иностранным делам. Науседа расценил его участие в процессе как давление на него лично. Но в Сейме все истолковали иначе: попытки препятствия в осуществлении парламентского контроля в государстве противоречат Конституции. В этом теперь и обвиняют президента, за что он может поплатиться должностью.

# Международная политика # Гитанас Науседа

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