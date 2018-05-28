Президентские выборы в Колумбии: ни один кандидат не набрал более 50 % голосов

Новости Колумбии. Первый тур президентских выборов в Колумбии не выявил победителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После подсчета 99 % бюллетеней выяснилось: за правого кандидата Ивана Дуке проголосовали 39 % избирателей. Представитель от левых сил Густаво Петро заручился поддержкой 25 % проголосовавших. На третьем месте с очень небольшим отрывом идет Серхио Фахардо.

Для победы, согласно законам страны, кандидату необходимо набрать более 50 % голосов избирателей. 17 июня будет проведен второй тур, в котором примут участие два претендента, получившие поддержку наибольшего числа граждан.