Прямой эфир

Президентские выборы в Колумбии: ни один кандидат не набрал более 50 % голосов

28 мая 2018 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Первый тур президентских выборов в Колумбии не выявил победителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские выборы в Колумбии: ни один кандидат не набрал более 50 % голосов-1

После подсчета 99 % бюллетеней выяснилось: за правого кандидата Ивана Дуке проголосовали 39 % избирателей. Представитель от левых сил Густаво Петро заручился поддержкой 25 % проголосовавших. На третьем месте с очень небольшим отрывом идет Серхио Фахардо.

Для победы, согласно законам страны, кандидату необходимо набрать более 50 % голосов избирателей. 17 июня будет проведен второй тур, в котором примут участие два претендента, получившие поддержку наибольшего числа граждан.

Президентские выборы в Колумбии: ни один кандидат не набрал более 50 % голосов-4

Президентские выборы в Колумбии: ни один кандидат не набрал более 50 % голосов-6

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В американском штате Мэриленд масштабное наводнение: вода поднялась до 2 этажа
28 мая 2018 09:01

В американском штате Мэриленд масштабное наводнение: вода поднялась до 2 этажа

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём Республики
28 мая 2018 08:02

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём Республики

В Индии от вируса Нипах умерли 14 человек. ВОЗ предупреждает об угрозе глобальной эпидемии
28 мая 2018 06:43

В Индии от вируса Нипах умерли 14 человек. ВОЗ предупреждает об угрозе глобальной эпидемии