Президента Молдовы и народ этой страны с Днём Независимости поздравил Александр Лукашенко

Новости Молдовы. День Независимости отмечают граждане Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 августа 1991 года в Молдавской ССР созвали Великое национальное собрание, в результате которого парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости страны. Традиционно в этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия. Особенно масштабно отмечают праздник в Кишиневе.