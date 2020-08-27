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Президента Молдовы и народ этой страны с Днём Независимости поздравил Александр Лукашенко

27 августа 2020 09:39
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Новости Молдовы. День Независимости отмечают граждане Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента Молдовы и народ этой страны с Днём Независимости поздравил Александр Лукашенко-1

27 августа 1991 года в Молдавской ССР созвали Великое национальное собрание, в результате которого парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости страны. Традиционно в этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия. Особенно масштабно отмечают праздник в Кишиневе.  

Президента Молдовы и народ этой страны с Днём Независимости поздравил Александр Лукашенко-4

Президента Молдовы и народ этой страны с Днем Независимости поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси уверен, что особое внимание Игоря Додона к развитию двусторонних отношений в дальнейшем будет способствовать расширению многопланового сотрудничества, а также успешному воплощению в жизнь совместных проектов в различных сферах.  

# Беларусь-Молдова # Игорь Додон # Александр Лукашенко # Фотофакт

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