Президент Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 4 мая, прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует военные преступления, совершенные в Украине, информирует РИА Новости.

Зеленский отправился в Нидерланды сразу после поездки в Финляндию. Правительственный нидерландский борт с украинским президентом приземлился в голландском аэропорту вечером в среду, 3 мая. СМИ информируют, что украинский лидер встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте, а также выступит с речью под названием «Нет мира без справедливости для Украины».

Ранее сообщалось, что украинский лидер по приглашению канцлера ФРГ Шольца 13 мая приедет в Германию, где после встреч на высоком уровне ему вручат премию Карла Великого. Этой награды удостоены те, кто внес весомый вклад в объединение Европы и защиту европейских ценностей.