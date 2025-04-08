«Может и завтра». Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о неотвратимости новой пандемии и настоятельно рекомендовал готовиться к ней. По оценке ВОЗ, COVID-19 вызвал 20 млн смертей и нанес ущерб мировой экономики на 10 триллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра», – сказал он.

Хотя пандемии коронавирусов кажутся далеким прошлым, страны должны объединить свои усилия для борьбы с будущими опасностями, сказал он.