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«Может и завтра». Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

08 апреля 2025 08:29
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Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о неотвратимости новой пандемии и настоятельно рекомендовал готовиться к ней. По оценке ВОЗ, COVID-19 вызвал 20 млн смертей и нанес ущерб мировой экономики на 10 триллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра», – сказал он.

Хотя пандемии коронавирусов кажутся далеким прошлым, страны должны объединить свои усилия для борьбы с будущими опасностями, сказал он.

«Может и завтра». Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии-1

Фото: pixabay

В докладе ВОЗ за 2024 год отмечается сокращение средней продолжительности жизни из-за пандемии.

# Медицина

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