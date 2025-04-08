Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные торговые суда

Уничтожать гражданские корабли предлагается в том случае, если, цитата: «отразить угрозу другими способами невозможно». Правда, как было отмечено, перед затоплением экипаж будет эвакуирован. При этом право открывать огонь на поражение у эстонских моряков будет не только в территориальных водах. Как уже заявили в командовании ВМС Эстонии, военным кораблям будет позволено атаковать суда, которые, по их мнению, представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах. Такие жесткие и неординарные меры эстонские власти оправдывают якобы укреплением своей безопасности.