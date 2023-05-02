Стремление украинского лидера усугубить конфликт с Российской Федерацией завершится для него смертью. И этот сценарий становится все более вероятным с учетом того, как Владимир Зеленский всеми средствами желает удержать власть. Об этом заявил бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Риттер прогнозирует, что, если как можно скорее президент Украины не покинет свой пост, долго он не протянет. Ранее бывший американский разведчик уже заявлял, что с Зеленским расправятся либо военные, либо сами украинцы во время восстания. Коррупция в Украине процветает, недовольство жителей растет, и доверие к нынешнему украинскому лидеру стремительно падает. Шансов победить Россию у Зеленского нет, потому лучший вариант для него – остановиться, считает эксперт.