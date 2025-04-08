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В Париже вспыхнул сильный пожар – загорелся центр сортировки отходов

08 апреля 2025 07:57
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Чрезвычайное происшествие в Париже. На северо-западе города вспыхнул крупный пожар. Загорелся центр сортировки отходов. Густой дым был виден со всех районов французской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже вспыхнул сильный пожар – загорелся центр сортировки отходов-2

На место происшествия прибыли около 200 спасателей и 60 единиц спецтехники. Однако они не смогли сразу приступить к работе из-за взрывающихся газовых баллонов. Сильные повреждения получили соседние здания. Взять ситуацию под контроль пожарные смогли лишь к утру. Здание предприятия оказалось полностью уничтожено. По сообщению мэрии города, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Местных жителей попросили закрыть окна и не приближаться к кварталу, где произошло ЧП. Сейчас специалисты проверяют качество воздуха. Причина пожара пока неизвестна.

# Новости Франции # Пожар # ЧП

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