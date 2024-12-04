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Только членство в НАТО считает Киев гарантией безопасности

04 декабря 2024 08:13
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В Министерстве иностранных дел Украины официально объявили об отказе от альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости.

Позиция украинского внешнеполитического ведомства касательно вариантов гарантий безопасности для Украины предполагает единственную позицию, в соответствии с которой членство Киева в НАТО – гарантия безопасности государства, сказано в заявлении МИД страны. В документе подчеркивается, что Киев заблаговременно выражает отказ от предложений, альтернативных членству в Альянсе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига представит данную позицию в рамках министерской встречи Североатлантического альянса в Брюсселе.

# Международная политика

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