Только членство в НАТО считает Киев гарантией безопасности

В Министерстве иностранных дел Украины официально объявили об отказе от альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, пишет РИА Новости.

Позиция украинского внешнеполитического ведомства касательно вариантов гарантий безопасности для Украины предполагает единственную позицию, в соответствии с которой членство Киева в НАТО – гарантия безопасности государства, сказано в заявлении МИД страны. В документе подчеркивается, что Киев заблаговременно выражает отказ от предложений, альтернативных членству в Альянсе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига представит данную позицию в рамках министерской встречи Североатлантического альянса в Брюсселе.