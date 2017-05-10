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Президент США «немедленно» уволил директора ФБР из-за «утраты доверия в способность» руководить бюро

10 мая 2017 09:54
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Новости США. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку с пометкой «немедленно» директора ФБР Джеймса Коми. Официальной причиной стала «утрата доверия в способность» руководить бюро. Коми поначалу счел новость розыгрышем.

Так или иначе он сыграл свою роль в предвыборной президентской кампании в США в 2016 году. При нем начали разбирательства по делу о нарушениях кандидатом Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже она обвинила Коми в том, что это привело к ее поражению на выборах. Кроме того, именно он руководил расследованием предполагаемых связей окружения Трампа с Россией. Коми – всего второй глава ФБР в истории, который уволен президентским указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США

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