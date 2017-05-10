Наводнение в Канаде: поток смыл в реку машину с отцом и дочкой, закрыты школы, магазины

Новости Канады. Канада страдает от сильнейшего за последние полвека наводнения. Жертвами стихийного бедствия стали 2 человека – мужчина и его маленькая дочь. Мощные потоки смыли автомобиль с ними в реку.

Чрезвычайное положение из-за наводнения объявлено сразу в нескольких регионах. Но самая сложная ситуация в провинции Квебек. В пострадавших населенных пунктах закрыты школы, детские сады, магазины. Справиться с бедствием своими силами местные власти не могут. На помощь призвали военных. Не остаются в стороне и простые жители. Вода прибывает настолько быстро, что им самим приходится заготавливать мешки с песком и строить дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.