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Новым президентом Южной Кореи официально стал Мун Чжэ Ин

10 мая 2017 06:50
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Новости Южной Кореи. Новым президентом Южной Кореи официально стал Мун Чжэ Ин. В стране провели церемонию его инаугурации. На прошедших накануне выборах представитель «Демократической партии» заручился поддержкой более 41% голосов. Таким образом, Мун Чжэ Ин взял реванш за проигрыш в предыдущей кампании 2012 года, когда он с небольшим отрывом уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе.

Новый лидер страны раскритиковал прежние администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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