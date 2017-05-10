Новости Южной Кореи. Новым президентом Южной Кореи официально стал Мун Чжэ Ин. В стране провели церемонию его инаугурации. На прошедших накануне выборах представитель «Демократической партии» заручился поддержкой более 41% голосов. Таким образом, Мун Чжэ Ин взял реванш за проигрыш в предыдущей кампании 2012 года, когда он с небольшим отрывом уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе.

Новый лидер страны раскритиковал прежние администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.