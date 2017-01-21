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Президент США Дональд Трамп подписал первый указ

21 января 2017 10:41
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Новости США. Дональд Трамп подписал свой первый указ в качестве президента. Он направлен на прекращение медицинской реформы, проведенной его предшественником Бараком Обамой.

Также документ призван затормозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики, которые предусматривала реформа Обамы.

Отметим, программа «Обамакеар», введенная в 2010 году, предполагала обязательное медицинское страхования для всех американских граждан. Однако она требовала больших бюджетных расходов, что вызывало недовольство среди республиканцев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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