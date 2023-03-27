Президент Словакии заявила о сокращении военной поддержки Киева

Президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что страна не может поддерживать Украину в военном плане, как прежде. Ресурсы ограничены, государство должно поддерживать собственный военпром.

Если не вкладывать средства в развитии обороны Словакии, страна останется без защиты, приводит слова главы государства РИА Новости. Зузана Чапутова также призналась, что и общественная поддержка Украины под большим вопросом. Жители Словакии сетуют на ухудшение уровня жизни после приезда в страну украинских беженцев, количество граждан, которые готовы и дальше поддерживать Украину, сокращается.

Как сообщалось, на минувшей неделе Словакия отправила Киеву четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Остальные боевые самолеты страна анонсировала передать Киеву в ближайшее время. Отправку истребителей раскритиковал экс-премьер страны Роберт Фицо. Он заявил, что передача МиГ-29 произошла с грубейшими нарушениями норм Конституции государства и этот факт требует тщательного расследования.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что капитуляция ВСУ произойдет этой осенью. Аргументировал он свой прогноз тем, что страны Запада прекратят передачу Киеву вооружения и спецтехники уже летом 2023 года.